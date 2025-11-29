Prohibido Biarritz Jazz Club Soirée du Nouvel An Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Soirée du Nouvel An

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2025-12-31

2025-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année dans une ambiance musicale unique au Prohibido, avec un dîner de gala et un choix de placement au plus proche de l’événement.

Au programme une soirée inoubliable mêlant musique live, gastronomie et ambiance élégante pour débuter 2026 en beauté !

Rejoignez nous pour une soirée magique au cœur de la mezzanine !

Avec une vue imprenable sur l’événement et une ambiance festive en hauteur, profitez d’un menu raffiné et de la musique live pour un Nouvel An inoubliable !

Réservez vite votre table et vivez un Nouvel An exceptionnel

Parking gratuit .

+33 5 33 47 47 88

