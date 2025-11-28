Prohibido Biarritz Jazz Club Stéphanie Marti Quartet Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Stéphanie Marti Quartet en concert
Une soirée jazz intimiste au Prohibido Jazz Club Biarritz ✨
Le Prohibido a le plaisir d’accueillir le Stéphanie Marti Quartet, une formation qui propose un répertoire mêlant jazz, bossa nova et standards intemporels. La voix chaleureuse et expressive de Stéphanie Martinon s’harmonise parfaitement avec les arrangements raffinés du quartet, offrant au public une expérience musicale riche en émotions.
Accompagnée de
Samuel Jauny piano
Jean-Pierre Lacroix contrebasse
Lutfi Jakfar batterie
Le quartet interprète des classiques du jazz revisités avec sensibilité et modernité, créant une atmosphère élégante et feutrée. Une soirée idéale pour les amateurs de jazz en quête de découvertes et de moments de partage.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
