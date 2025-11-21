Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Prohibido Biarritz vendredi 21 novembre 2025.
Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Swing Boomers
Une soirée swing incontournable au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club accueille les Swing Boomers, un groupe qui fait vibrer le jazz traditionnel avec énergie et élégance.
Composé de musiciens passionnés
Fred Iturri batterie
Jean-Paul Gilles contrebasse
Philippe Guinet piano et chant
Philippe Commet guitare
Yves Ustariz saxophone
Le quintet propose un répertoire riche, alliant standards de jazz, swing et improvisations dynamiques, dans une ambiance conviviale et festive. Leur complicité sur scène garantit des instants de musique intense et pleine de joie, où la virtuosité rencontre la bonne humeur.
Une soirée parfaite pour tous les amateurs de jazz et de swing, dans une atmosphère chaleureuse et festive !
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers
German : Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers
Italiano :
Espanol : Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Biarritz a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Biarritz