Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Une soirée swing incontournable au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club accueille Swing Boomers, un quintet qui fait vibrer le jazz traditionnel avec énergie et élégance.
Composé de musiciens passionnés et complices, le groupe propose un répertoire riche mêlant standards de jazz, swing et improvisations dynamiques, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Entre virtuosité, groove et bonne humeur communicative, les Swing Boomers offrent un concert généreux qui ravira tous les amateurs de jazz vivant.
Fred Iturri batterie
Jean-Paul Gilles contrebasse
Philippe Guinet piano & chant
Philippe Commet guitare
Yves Ustariz saxophone
Cocktails et restauration sur place. Parking gratuit. .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
