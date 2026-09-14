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Prohibido Biarritz Jazz Club – Swing Boomers Prohibido Biarritz

vendredi 25 septembre 2026 · Prohibido · Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club – Swing Boomers Prohibido Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Prohibido
Adresse
48 Rue Luis Mariano
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 15 Tarif de base - plein tarif

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club – Swing Boomers

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Une soirée swing incontournable au Prohibido Jazz Club – Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club accueille Swing Boomers, un quintet qui fait vibrer le jazz traditionnel avec énergie et élégance.
Composé de musiciens passionnés et complices, le groupe propose un répertoire riche mêlant standards de jazz, swing et improvisations dynamiques dans une ambiance chaleureuse et festive.
Entre virtuosité, groove et bonne humeur communicative, Swing Boomers offre un concert généreux, idéal pour tous les amateurs de jazz vivant et de swing.
Fred Iturri – batterie
Jean-Paul Gilles – contrebasse
Philippe Guinet – piano & chant
Philippe Commet – guitare
Yves Ustariz – saxophone

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club – Swing Boomers

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club – Swing Boomers Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz

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