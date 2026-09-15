Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session Prohibido Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Jam Session, Brooklyn s’invite au Prohibido Jazz Club – Biarritz !

Le Prohibido ouvre grand sa scène à une soirée rare, libre et électrique avec Tai Allen, artiste venu de Brooklyn.

Poète, vocaliste et performeur, Tai Allen développe un univers à la frontière du jazz, du spoken word et de la soul, avec cette énergie très new-yorkaise faite d’audace, de spontanéité et de présence.

Cette jam session est pensée comme une véritable rencontre. Tous les musiciens sont invités à monter sur scène pour créer, improviser, se répondre et construire ensemble une musique unique, née dans l’instant.

Musiciens et chanteurs : entrée offerte sur inscription via le formulaire dédié. Merci d’indiquer votre instrument ou de préciser que vous souhaitez chanter.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz