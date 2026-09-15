Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session Prohibido Biarritz
samedi 19 septembre 2026 · Prohibido · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Jam Session, Brooklyn s’invite au Prohibido Jazz Club – Biarritz !
Le Prohibido ouvre grand sa scène à une soirée rare, libre et électrique avec Tai Allen, artiste venu de Brooklyn.
Poète, vocaliste et performeur, Tai Allen développe un univers à la frontière du jazz, du spoken word et de la soul, avec cette énergie très new-yorkaise faite d’audace, de spontanéité et de présence.
Cette jam session est pensée comme une véritable rencontre. Tous les musiciens sont invités à monter sur scène pour créer, improviser, se répondre et construire ensemble une musique unique, née dans l’instant.
Musiciens et chanteurs : entrée offerte sur inscription via le formulaire dédié. Merci d’indiquer votre instrument ou de préciser que vous souhaitez chanter.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jam Session Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique Plaza Berri Biarritz 15 septembre 2026
- Conférence : Cap sur le Vendée Globe ! Cité de l’Océan Biarritz 15 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Haatik Dantza & Jone San Martin OTS Théâtre du Casino Municipal Biarritz 15 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Malandain Ballet Biarritz L’Oiseau de feu Boléro Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux Théâtre de la Gare du Midi Biarritz 15 septembre 2026
- Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Rue Saint Martin Biarritz 15 septembre 2026