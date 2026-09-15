Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jazz Ain’t Boring Prohibido Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jazz Ain’t Boring

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Jazz Ain’t Boring, la nuit new-yorkaise au Prohibido Jazz Club – Biarritz !

Tai Allen, directement venu de Brooklyn, vous embarque dans une soirée où le jazz retrouve tout son pouvoir : surprendre, émouvoir et faire vibrer la salle.

Inspiré par l’esprit des scènes new-yorkaises, Tai Allen défend une vision du jazz vivante, moderne, sensuelle et audacieuse. Entre standards revisités, musiques nouvelles et covers modernes réinventées, la soirée navigue entre tradition et présent avec style, groove et personnalité.

Plus qu’un simple concert, c’est une véritable ambiance qui se crée, comme dans ces nuits de Brooklyn où la musique finit par imposer son propre tempo à toute la salle.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jazz Ain’t Boring

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club – Tai Allen – Jazz Ain’t Boring Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz