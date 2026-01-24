Prohibido Biarritz Jazz Club The Ozdemirs Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club The Ozdemirs

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Le Prohibido Jazz Club Biarritz accueille The Ozdemirs, une formation familiale au son compact et puissant, taillée pour la scène et portée par une énergie communicative.

Entre blues roots, touches de rock et feeling soul, le groupe déroule un répertoire chaleureux, direct, sans artifice des riffs qui claquent, une rythmique qui avance, cette complicité évidente qui fait vibrer le club. En duo comme en trio, The Ozdemirs gardent l’essentiel le groove, le feeling et l’intensité du live, avec une musique qui se vit autant qu’elle s’écoute.

Arrangements soignés, tension qui monte morceau après morceau, plaisir de jouer tout est réuni pour une soirée généreuse, authentique , irrésistible !

Parfaite pour les amoureux de blues, de guitares habitées et de concerts où l’ambiance se crée dès la première note

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

