Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Tree In Your Pocket en concert
Une soirée hommage à la Soul Music au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido vous invite à plonger dans l’univers envoûtant de la Soul Music avec le trio Tree In Your Pocket.
Depuis les années 60, les grands noms de la Soul — d’Aretha Franklin à Otis Redding, de Stevie Wonder à Ray Charles — ont marqué les esprits par leur puissance vocale et leur intensité émotionnelle.
Le trio Tree In Your Pocket, composé de trois membres du groupe en pleine ascension The SuperSoul Brothers, rend hommage à ces géants avec un set piano-voix intimiste et habité.
David Noel Chant
Claire Rousselot-Paillez Chant & Basse
Julien Stantau Piano
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
