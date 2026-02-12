Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-02-13

2026-02-13

2026-02-13

Une soirée hommage à la Soul Music

Le Prohibido Jazz Club Biarritz vous invite à plonger dans l’univers envoûtant de la Soul Music avec Tree In Your Pocket.

Depuis les années 60, les grandes voix de la Soul (d’Aretha Franklin à Otis Redding, de Stevie Wonder à Ray Charles) ont marqué les esprits par leur intensité émotionnelle, leur groove et leur puissance vocale.

Avec un format piano-voix intimiste et habité, Tree In Your Pocket rend hommage à ces légendes avec un set sincère, épuré et profondément chaleureux. Composé de 3 membres du groupe en pleine ascension The SuperSoul Brothers, le trio recentre la musique sur l’essentiel le feeling, la profondeur, et cette humanité qui fait toute la force de la Soul.

David Noel Chant

Claire Rousselot-Paillez Chant & Basse

Julien Stantau Piano

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

