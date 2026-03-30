Prohibido Biarritz Jazz Club Trio Bahia Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Trio Bahia 48 Rue Luis Mariano Biarritz 2026-04-04

Prohibido Biarritz Jazz Club Trio Bahia Prohibido Biarritz samedi 4 avril 2026.

Prohibido Biarritz Jazz Club Trio Bahia

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

2026-04-04

Trio Bahia
Une soirée solaire et groove au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le samedi 04 avril, le Prohibido Jazz Club accueille Trio Bahia, un groupe de jazz originaire de Bayonne, reconnu pour son énergie communicative et son sens du dialogue musical.
Porté par une formation guitare, contrebasse basse électrique et batterie percussions, le trio développe une musique vivante et métissée, où le jazz se mêle naturellement à la samba, au funk et au rock.
Entre improvisation, écoute et interaction permanente, les musiciens construisent un univers dynamique et chaleureux, revisitant des standards avec une touche personnelle tout en proposant leurs propres compositions.
Un concert libre, rythmé et résolument tourné vers le plaisir du live, qui invite à un véritable voyage musical entre groove et

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Trio Bahia Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz

À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)