Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Prohibido Biarritz jeudi 27 novembre 2025.
Prohibido Biarritz Jazz Club Triology
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Triology au Prohibido Jazz Club !
Le Prohibido accueille Triology, formation singulière où le swing se réinvente sans piano ni batterie.
Quatre mousquetaires du Be-Bop s’unissent pour un voyage musical tout en nuances
Dioni POCHELU à la guitare
Jean Paul GILLES à la contrebasse
Ray LAYZELLE au sax alto
Jean TRENQUE au trombone.
Vitesse sans précipitation, rythmique sans tonitruance, complicité sans emphase ; Triology fait danser le jazz sur un fil d’élégance et de liberté.
Un concert où le groove se fait feutré, le swing léger et la virtuosité toujours au service de l’émotion.
Préparez-vous à une soirée pleine de charme et de complicité musicale, où le jazz prend des allures de roman d’aventure.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Triology
German : Prohibido Biarritz Jazz Club Triology
Italiano :
Espanol : Prohibido Biarritz Jazz Club Triology
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Biarritz a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Biarritz