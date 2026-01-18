Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Le Prohibido Jazz Club Biarritz accueille Triology
Un trio entre jazz, swing et be-bop, porté par l’improvisation et le groove.

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

