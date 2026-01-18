Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Prohibido Biarritz vendredi 23 janvier 2026.
Prohibido Biarritz Jazz Club Triology
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le Prohibido Jazz Club Biarritz accueille Triology
Un trio entre jazz, swing et be-bop, porté par l’improvisation et le groove.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Triology
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Biarritz a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Biarritz