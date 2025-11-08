Prohibido Biarritz Jazz Club Voyage musical avec Trio Bahia Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Voyage musical avec Trio Bahia au Prohibido Jazz Club
le Prohibido Jazz Club Biarritz a le plaisir d’accueillir Trio Bahia, un trio bayonnais qui réinvente le jazz avec audace et élégance.
Composé de Stéphane Abadie à la guitare, Niko Palm à la basse et contrebasse, et Bruno Josué à la batterie et percussions, Trio Bahia propose une musique vivante et spontanée où le jazz dialogue librement avec la samba, le funk et le rock.
Basé sur l’improvisation et la complicité entre musiciens, le trio offre une expérience sonore riche, tantôt entraînante, tantôt intimiste. Entre standards revisités et compositions originales, le concert promet un véritable voyage musical, empreint d’énergie, de groove et de partage.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
