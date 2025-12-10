Prohibido Biarritz Jazz Club Woknote Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Woknote

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Woknote en concert

Une soirée groove et funk avec Woknote au Prohibido Jazz Club !

Le Prohibido accueille Woknote, un groupe qui fait vibrer les fans de funk, soul et groove. Avec un son chaleureux et dynamique, Woknote promet une performance rythmée, pleine d’énergie et de bonne humeur.

Le groupe réunit deux musiciens talentueux

Luc Dabbadie — Chant & Harmonica

Marc Chayé— Guitare

Au programme un répertoire mêlant classiques funk et soul revisités, ainsi que des compositions originales, dans une ambiance conviviale et entraînante. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de groove et de live énergique.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

English : Prohibido Biarritz Jazz Club Woknote

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Woknote Biarritz a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Biarritz