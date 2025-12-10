Prohibido Biarritz Jazz Club Woknote Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Woknote en concert
Une soirée groove et funk avec Woknote au Prohibido Jazz Club !
Le Prohibido accueille Woknote, un groupe qui fait vibrer les fans de funk, soul et groove. Avec un son chaleureux et dynamique, Woknote promet une performance rythmée, pleine d’énergie et de bonne humeur.
Le groupe réunit deux musiciens talentueux
Luc Dabbadie — Chant & Harmonica
Marc Chayé— Guitare
Au programme un répertoire mêlant classiques funk et soul revisités, ainsi que des compositions originales, dans une ambiance conviviale et entraînante. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de groove et de live énergique.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
