Prohibition Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Prohibition

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 21:00:00

2025-10-18

Tout public

Compagnie La Clandestine

Pousse la porte du bar. Un bar sans alcool. Ou presque…Te voilà plongé dans le Chicago des années 1920. Sur une toile de fond historique, les quatre comédiens danseurs s’en donnent à cœur joie. Et toi aussi !

Prohibition est né de l’amitié et l’admiration réciproque entre un clown jongleur et un danseur qui ont voulu partager leur goût commun pour les danses swing. Le rythme est époustouflant. Et l’humour déjanté. Charlie Chaplin, Buster Keaton, Tex Avery ne sont pas loin. La musique, omniprésente, donne envie de bouger.

Atelier d’initiation swing possible avec les artistes à l’issue de la représentation, pour tout spectateur muni d’un billet !

20h spectacle (1h)

21h15 initiation au swing (1h) .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

