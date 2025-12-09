Projection 2024, Les Toits de Paris en Seine Cattenom

Projection 2024, Les Toits de Paris en Seine

Découvrez les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, mais vu des toits !

Ce film est une immersion poétique et sportive dans les coulisses des JO de Paris 2024, vus depuis les toits de la capitale.

Des athlètes français montent sur les hauteurs de Paris pour nous faire vivre leur discipline, raconter leur préparation mentale et physique, et dévoiler les enjeux, les émotions et les secrets de la performance olympique.Tout public

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 contact@mairie-cattenom.fr

Discover the 2024 Olympic Games in Paris, but seen from the rooftops!

This film is a poetic and sporting immersion behind the scenes of the Paris 2024 Olympics, as seen from the rooftops of the capital.

French athletes climb to the heights of Paris to let us experience their discipline, recount their mental and physical preparation, and reveal the stakes, emotions and secrets of Olympic performance.

