Projection 2024, les toits de Paris en Seine Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort
Projection 2024, les toits de Paris en Seine Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort vendredi 3 avril 2026.
Projection 2024, les toits de Paris en Seine
Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion de la Semaine olympique et paralympique, une projection exceptionnelle autour des JO de Paris 2024 a lieu au Théâtre de la Coupe d’Or.
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Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80
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English : Film screening: 2024, the rooftops of Paris on the Seine
To mark Olympic and Paralympic Week, a special screening focusing on the Paris 2024 Olympic Games is taking place at the Théâtre de la Coupe d’Or.
L’événement Projection 2024, les toits de Paris en Seine Rochefort a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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