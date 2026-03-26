Projection 2024, les toits de Paris en Seine Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Projection 2024, les toits de Paris en Seine

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion de la Semaine olympique et paralympique, une projection exceptionnelle autour des JO de Paris 2024 a lieu au Théâtre de la Coupe d’Or.

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Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80

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English : Film screening: 2024, the rooftops of Paris on the Seine

To mark Olympic and Paralympic Week, a special screening focusing on the Paris 2024 Olympic Games is taking place at the Théâtre de la Coupe d’Or.

L’événement Projection 2024, les toits de Paris en Seine Rochefort a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan