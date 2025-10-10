Projection 2024, les toits de Paris en Seine Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët

Projection 2024, les toits de Paris en Seine Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët vendredi 10 octobre 2025.

Projection 2024, les toits de Paris en Seine

Rue Waldeck Rousseau Cinéma Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Une immersion au cœur de l’émotion olympique.

Ce film est une immersion poétique et sportive dans les coulisses des JO de Paris 2024, offrant une perspective inédite celle des toits de Paris. Il ne se contente pas de montrer les performances sportives. Il plonge dans la préparation mentale et physique des athlètes, révélant les enjeux, les émotions et les secrets de la performance olympique. Vous y verrez des figures emblématiques du sport, mais aussi des personnalités clés de l’organisation comme Tony Estanguet, partager leur expérience depuis les hauteurs de Paris. Inspirer les générations futures à travers le sport. .

Rue Waldeck Rousseau Cinéma Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

English : Projection 2024, les toits de Paris en Seine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection 2024, les toits de Paris en Seine Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2025-09-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts