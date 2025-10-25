Projection 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Projection 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie Muséum d’histoire naturelle La Rochelle samedi 25 octobre 2025.

Projection 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie

Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Partir sur une île avec un organiste, découvrir les neurones des lièvres de mer ou encore le voyage d’un mégot… ça vous tente ?

.

Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Screening 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie

During the vacations, the Museum offers workshops, tours and screenings based on its collections. Activities for children or to share with the whole family.

German : Filmvorführung 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie

Das Museum bietet während der Ferien Workshops, Besichtigungen und Filmvorführungen rund um die Sammlungen des Museums an. Aktivitäten für Kinder oder zum Teilen mit der Familie.

Italiano :

Viaggiare su un’isola con un organista, scoprire i neuroni delle lepri di mare o il viaggio di un mozzicone di sigaretta… siete tentati?

Espanol : Proyeccion 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie

Durante las vacaciones, el Museo ofrece talleres, visitas y proyecciones basadas en sus colecciones. Actividades para niños o para compartir con toda la familia.

L’événement Projection 3 courts-métrages entre engagement, science et poésie La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle