Projection – 5 courts métrages de l’année Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 18:00 – 19:30

Gratuit : non De 4,70€ à 7,70€Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet.

Si vous les avez manqués à leur sortie en salle ou que vous n’avez pas eu la chance de les découvrir en festival, ExtrAnimation vous propose 10 films d’animation incontournables de l’année 2025 dont un programme de 5 courts métrages primés aux festivals d’Annecy, Toronto, Ottawa…SULAIMANI de Vinnie Ann Bose – France – 2025 – 19 min – Un soir à Paris, deux indiennes du Kérala, inconnues l’une de l’autre, s’observent intriguées dans un restaurant. Sélection officielle au Festival d’Annecy 2025. Grand Prix du Festival Animatou 2025.LA VIE AVEC UN IDIOT Theodore Ushev – France – 2025 – 18 min – Accusé de ne pas travailler assez, Vladimir est puni: vivre avec Vova, un idiot choisi à l’asile, qui ne dit qu’un seul mot: «ouh». Sélection officielle aux Festivals d’Annecy et d’Ottawa 2025.UNE FUGUE Agnès Patron – France – 2025 – 15 min – Sœur se souvient de Frère : ses yeux noirs, ses épaules fines, ses cheveux semblables aux siens et le chemin de la rivière. Prix du meilleur court métrage international au Festival de Toronto 2025.DIEU EST TIMIDE Jocelyn Charles – France – 2025 – 15 min – Lors d’un voyage en train, Ariel et Paul dessinent leurs peurs, mais Gilda, une passagère troublante, s’invite dans leurs confidences. Sélection officielle à la Semaine de la critique de Cannes 2025.LES BOTTES DE LA NUIT Pierre-Luc Granjon – France – 2024 – 12 min – Une nuit, un enfant s’égare dans la forêt où une bête solitaire l’attire vers le monde secret des créatures nocturnes. Cristal du court métrage et Prix du Public au Festival d’Annecy 2025.En présence de Jeanne Girard (animatrice sur Une Fugue)Rendez-vous incontournable pour les passionnés de l’animation de tous les âges, les étudiants et les professionnels, le Festival EXTRANIMATION proposera du 10 au 14 décembre 2025 des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/