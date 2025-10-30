Projection : A fire d’Ebrahim Golestan et Homework d’Abbas Kiarostami Pavillon Carré de Baudouin Paris

Projection : A fire d’Ebrahim Golestan et Homework d’Abbas Kiarostami Pavillon Carré de Baudouin Paris jeudi 30 octobre 2025.

A Fire d’Ebrahim Golestan (1961, 24′)

A Fire est un court-métrage d’Ebrahim Golestan. Dans la région du Khuzestan, au sud-ouest de l’Iran, un gisement de gaz a pris feu. Pendant 70 jours, tout es mis en oeuvre pour mettre fin à cette fournaise. Dans une approche spectaculaire, Ebrahim Golestan documente cet événement.

Homework d’Abbas Kiarostami (1989, 86′)

Homework est un documentaire réalisé par Abbas Kiarostami. Le réalisateur se rend dans les salles de classe et questionne les élèves sur le déroulement des devoirs à la maison. Critique sociale de l’uniformisation du système scolaire, on y décèle les tensions qui traversent la société.

Programmés et commentés par Antoine Thirion

Cette séance s’inscrit dans le cycle de cinéma Unless it’s inside a frame, imaginé dans le cadre de l’exposition de Pooya Abbasian — in dubio pro reo

Commissariat et programmation associée : Noélie Bernard

Ce programme a été réalisé grâce à la générosité de Des Quatre Agency, mécène de la programmation cinéma

Cycle de cinéma Unless it’s inside a frame, imaginé dans le cadre de l’exposition de Pooya Abbasian — in dubio pro reo.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/projections-a-fire-et-homework/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr