Projection à la médiathèque Médiathèque Luce Courville Nantes
Projection à la médiathèque Médiathèque Luce Courville Nantes jeudi 9 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 –
Gratuit : oui Adulte
À l’occasion du temps fort « Il était une fois… le monde », la médiathèque propose en avril un film sur l’interculturalité.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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