Projection à la médiathèque Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 –

Gratuit : oui Adulte

À l’occasion du temps fort « Il était une fois… le monde », la médiathèque propose en avril un film sur l’interculturalité.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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