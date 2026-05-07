Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges

Limoges

Projection à la Résistance

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Le musée de la Résistance organise une soirée cinéma consacrée au réalisateur Jérôme Prieu. Le premier film visible sera Les Sentinelles de l’oubli (2023, 1 H24).

Les monuments aux morts de 1914-1918 nous sont devenus si familiers qu’on ne les voit plus. Et puis, un beau jour, une sculpture arrête notre regard. Ici un soldat monte à l’assaut, ailleurs une jeune femme pleure dans un champ devant un casque abandonné… .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44

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English : Projection à la Résistance

L’événement Projection à la Résistance Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole