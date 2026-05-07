Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges

Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges

Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Musée de la Résistance

Adresse : 7 Rue Neuve Saint-Étienne

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Projection à la Résistance

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Le musée de la Résistance organise une soirée cinéma consacrée au réalisateur Jérôme Prieu. Le premier film visible sera Les Sentinelles de l’oubli (2023, 1 H24).

Les monuments aux morts de 1914-1918 nous sont devenus si familiers qu’on ne les voit plus. Et puis, un beau jour, une sculpture arrête notre regard. Ici un soldat monte à l’assaut, ailleurs une jeune femme pleure dans un champ devant un casque abandonné…   .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection à la Résistance

L’événement Projection à la Résistance Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)