Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges
Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges jeudi 21 mai 2026.
Limoges
Projection à la Résistance
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Le musée de la Résistance organise une soirée cinéma consacrée au réalisateur Jérôme Prieu. Le premier film visible sera Les Sentinelles de l’oubli (2023, 1 H24).
Les monuments aux morts de 1914-1918 nous sont devenus si familiers qu’on ne les voit plus. Et puis, un beau jour, une sculpture arrête notre regard. Ici un soldat monte à l’assaut, ailleurs une jeune femme pleure dans un champ devant un casque abandonné… .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44
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English : Projection à la Résistance
L’événement Projection à la Résistance Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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