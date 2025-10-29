Projection à la Villa Médicis L’Étrange Noël de Monsieur Jack Résidence Villa Médicis Trouville-sur-Mer

Projection à la Villa Médicis L’Étrange Noël de Monsieur Jack

Résidence Villa Médicis 30 Rue des Sœurs de l’Hôpital Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

La Résidence Villa Médicis vous invite le mercredi 29 octobre 2025 de 14h à 16h pour une après-midi frissonnante ! (Re)découvrez L'Étrange Noël de Monsieur Jack, un conte magique où Halloween rencontre Noël.

Tout public dès 6 ans. Réservation 02 31 87 27 04.

Tout public dès 6 ans. Réservation 02 31 87 27 04.

La Résidence Villa Médicis vous donne rendez-vous le mercredi 29 octobre 2025 de 14h à 16h pour une après-midi frissonnante et festive !

Petits et grands, venez vous faire peur !

(Re)découvrez le célèbre film d’animation L’Étrange Noël de Monsieur Jack, une histoire aussi magique que mystérieuse

Jack Skellington, roi des citrouilles et maître de Halloween-ville, se lasse de célébrer chaque année la même fête terrifiante. Jusqu’au jour où il découvre la magie de Noël… et décide de s’en emparer !

Film tout public conseillé à partir de 6-7 ans

Sur réservation au 02 31 87 27 04 .

Résidence Villa Médicis 30 Rue des Sœurs de l’Hôpital Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 87 27 04

English : Projection à la Villa Médicis L’Étrange Noël de Monsieur Jack

The Résidence Villa Médicis invites you on Wednesday, October 29, 2025 from 2pm to 4pm for a chilling afternoon! (Re)discover Mr. Jack?s Strange Christmas, a magical tale where Halloween meets Christmas.

All ages 6 and up. Reservations: 02 31 87 27 04.

German : Projection à la Villa Médicis L’Étrange Noël de Monsieur Jack

Die Residenz Villa Medici lädt Sie am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, von 14.00 bis 16.00 Uhr zu einem gruseligen Nachmittag ein! (Wieder-)Entdecken Sie Die seltsame Weihnacht des Herrn Jack, ein magisches Märchen, in dem Halloween auf Weihnachten trifft.

Für alle Zuschauer ab 6 Jahren. Reservierung: 02 31 87 27 04.

Italiano :

La Résidence Villa Médicis vi invita a unirvi a noi mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 14.00 alle 16.00 per un pomeriggio da brivido! (Ri)scoprite Lo strano Natale di Mr Jack, un racconto magico in cui Halloween incontra il Natale.

Per tutte le età, dai 6 anni in su. Prenotazioni: 02 31 87 27 04.

Espanol :

La Residencia Villa Médicis le invita a unirse a nosotros el miércoles 29 de octubre de 2025, de 14:00 a 16:00, para disfrutar de una tarde emocionante (Re)descubra La extraña Navidad del Sr. Jack, un cuento mágico donde Halloween se encuentra con la Navidad.

A partir de 6 años. Reservas: 02 31 87 27 04.

