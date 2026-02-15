Projection, À musée vous, à musée moi, saison 1 La Distylerie Luçon

Projection, À musée vous, à musée moi, saison 1

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

L’histoire de l’art expliquée avec humour !

Cette série courte revisite avec humour dix tableaux célèbres du monde entier. De Leonard de Vinci et sa Mona Lisa à Norman Rockwell avec The Problem We All Live With , les personnages de ces toiles de maîtres s’animent au travers de sketchs loufoques et décalés, dans des décors et costumes scrupuleusement reconstitués.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

English :

Art history explained with a sense of humor!

