Projection à musées vous, à musées moi Thann

Projection à musées vous, à musées moi Thann samedi 4 octobre 2025.

Projection à musées vous, à musées moi

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Les chefs-d’œuvre prennent vie avec humour ! Dans cette mini série documentaire d’ARTE, les tableaux célèbres deviennent le théâtre de sketchs décalés.

Les chefs-d’œuvre prennent vie avec humour ! Dans cette mini série documentaire d’ARTE, les tableaux célèbres deviennent le théâtre de sketchs décalés sur l’amour, l’inflation ou la vie d’influenceuse. Costumes et décors fidèles pour une plongée drôle et inattendue dans l’art classique. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Masterpieces come to life with a sense of humor! In this mini-documentary series from ARTE, famous paintings become the stage for offbeat sketches.

German :

Meisterwerke werden mit Humor zum Leben erweckt! In dieser Mini-Dokumentarserie von ARTE werden berühmte Gemälde zur Bühne für schräge Sketche.

Italiano :

I capolavori prendono vita con il senso dell’umorismo! In questa serie di mini-documentari di ARTE, quadri famosi diventano lo scenario di sketch stravaganti.

Espanol :

Las obras maestras cobran vida con sentido del humor En esta serie de minidocumentales de ARTE, cuadros famosos se convierten en el escenario de sketches poco convencionales.

L’événement Projection à musées vous, à musées moi Thann a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay