Projection – A vol d’oiseau Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Projection – A vol d’oiseau

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 18:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Documentaire d’animation de Clara Lacombe (2025, 30 mn). Amadou a quitté la Guinée-Conakry à l’âge de treize ans. Trois ans plus tard, il franchissait la frontière française, caché dans le coffre d’une voiture, et croisait la route de mon frère Thibaut, ornithologue à Grenoble. Je ne vous le fais pas dire : on y est plus vite à vol d’oiseau.

Suivie d’un échange, dans le cadre du Mois du Doc

Auditorium | tout public, réservation conseillée .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Projection – A vol d’oiseau

L’événement Projection – A vol d’oiseau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan