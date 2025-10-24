Projection Abris, jasses et cabanes puis apéritif partagé Châtillon-en-Diois
Projection Abris, jasses et cabanes puis apéritif partagé Châtillon-en-Diois vendredi 24 octobre 2025.
Projection Abris, jasses et cabanes puis apéritif partagé
La locomotive Châtillon-en-Diois Drôme
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Venez avec une boisson et votre spécialité culinaire à partager.
Faites nous découvrir vos talents !
.
La locomotive Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 61 20 46
English :
Come along with a drink and your own culinary speciality to share.
Let us discover your talents!
German :
Kommen Sie mit einem Getränk und Ihrer kulinarischen Spezialität, die Sie mit anderen teilen möchten.
Lassen Sie uns Ihre Talente entdecken!
Italiano :
Venite con un drink e la vostra specialità culinaria da condividere.
Lasciateci scoprire il vostro talento!
Espanol :
Venga con una bebida y su propia especialidad culinaria para compartir.
Déjanos descubrir tu talento
