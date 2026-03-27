Projection Accrochées Marie Lachaud LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Projection Accrochées Marie Lachaud LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 21 avril 2026.
Projection Accrochées Marie Lachaud
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Accrochées dresse le portrait de femmes, au cœur des montagnes, repoussent les sommets et les frontières d’un milieu encore masculin.
Nous vous proposons une projection rencontre avec la réalisatrice Marie Lachaud pour découvrir son film Accrochées.
Voici le déroulé de cette soirée
– Présentation du film 20h30 par Marie Lachaud
– Suivi de la projection du film, durée 1h06
– Discussion et échange
Synospsis du film
Sophie est gardienne de refuge, Laurette circassienne et metteuse en scène, Aurélia guide de haute montagne. Ce documentaire suit leur quotidien durant un été dans le massif des Écrins Sophie gère le refuge du Sélé, Laurette jongle entre création et interprétation et Aurélia guide ses clients au sommet. Toutes trois s’affirment en tant que femmes dans un univers encore largement masculin.
– Tarifs cinéma Adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonné 5,80€.
– Tout public. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
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English :
Accrochées portrays women in the heart of the mountains, pushing back the peaks and boundaries of a still masculine environment.
We invite you to a screening/meeting with director Marie Lachaud to discover her film Accrochées.
Here’s how the evening will unfold:
– Presentation of the film by Marie Lachaud at 8:30 p.m
– Followed by a screening of the film, duration 1h06
– Discussion and exchange
Film synopsis
Sophie is a refuge keeper, Laurette a circus performer and director, Aurelia a mountain guide. This documentary follows their daily lives during a summer in the Écrins massif: Sophie manages the Sélé refuge, Laurette juggles creation and performance, and Aurelia guides her clients to the summit. All three are asserting themselves as women in a world that is still largely male-dominated.
L’événement Projection Accrochées Marie Lachaud Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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