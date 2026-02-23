Projection Aimer la mer à Gaza de Sarah Katz Image qui parle Paimpol
Projection Aimer la mer à Gaza de Sarah Katz Image qui parle Paimpol mardi 3 mars 2026.
Projection Aimer la mer à Gaza de Sarah Katz
Image qui parle 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Elle était une fois La Fabrique à paroles vous propose plusieurs événements dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Ce soir, venez à la rencontre de la réalisatrice Sarah Katz qui viendra présenter son film “Aimer la mer à Gaza” (24 min). Cette soirée sera l’occasion de discuter et de découvrir des témoignages complémentaires. Héritière d’une tradition millénaire, la pêche à Gaza a été particulièrement malmenée par la mise sous blocus. Ce film retrace un moment de cette lutte, sur des images tournées en 2012 2013. .
Image qui parle 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection Aimer la mer à Gaza de Sarah Katz Paimpol a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol