Projection « Alcool, drogues, médicaments et Rock’n’Roll » – Salle Marcel-Cramoysan Étretat, 18 mai 2025 18:30, Étretat.

Seine-Maritime

Projection « Alcool, drogues, médicaments et Rock’n’Roll » Salle Marcel-Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 18:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Réalisé par Matthieu Simon, ce film suit les tribulations de Mag’Ness et de son compère Jean Bon, deux véritables légendes des nuits havraises.

Un bel hommage à découvrir à la salle Cramoysan le 17 mai.

Proposé par Les Etincelles.

Réalisé par Matthieu Simon, ce film suit les tribulations de Mag’Ness et de son compère Jean Bon, deux véritables légendes des nuits havraises.

Un bel hommage à découvrir à la salle Cramoysan le 17 mai.

Proposé par Les Etincelles. .

Salle Marcel-Cramoysan 8 Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com

English : Projection « Alcool, drogues, médicaments et Rock’n’Roll »

Directed by Matthieu Simon, this film follows the tribulations of Mag’Ness and his mate Jean Bon, two true legends of Le Havre nightlife.

A fine tribute to be discovered at Salle Cramoysan on May 17.

Presented by Les Etincelles.

German :

Unter der Regie von Matthieu Simon folgt der Film den Tributen von Mag’Ness und seinem Kompagnon Jean Bon, zwei echten Legenden der Nächte von Le Havre.

Eine schöne Hommage, die Sie am 17. Mai im Salle Cramoysan entdecken können.

Angeboten von Les Etincelles.

Italiano :

Diretto da Matthieu Simon, il film segue le tribolazioni di Mag’Ness e del suo compagno Jean Bon, due vere e proprie leggende della vita notturna di Le Havre.

Un bell’omaggio da scoprire alla Salle Cramoysan il 17 maggio.

Presentato da Les Etincelles.

Espanol :

Dirigida por Matthieu Simon, la película sigue las tribulaciones de Mag’Ness y su compañero Jean Bon, dos auténticas leyendas de la vida nocturna de Le Havre.

Un bello homenaje que podrá descubrir en la Sala Cramoysan el 17 de mayo.

Presentado por Les Etincelles.

L’événement Projection « Alcool, drogues, médicaments et Rock’n’Roll » Étretat a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie