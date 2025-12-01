Projection Alice au pays des merveilles Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif Inclus dans le billet d’entrée

Début : 2025-12-28 14:30:00

fin : 2025-12-28 17:00:00

2025-12-28

Projection, Alice au pays des merveilles de Tim Burton

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu’elle a découvert quand elle était enfant.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Screening, Alice in Wonderland by Tim Burton

Alice, now 19, returns to the fantasy world she discovered as a child.

German :

Vorführung, Tim Burtons « Alice im Wunderland »

Die mittlerweile 19-jährige Alice kehrt in die fantastische Welt zurück, die sie als Kind entdeckt hat.

Italiano :

Proiezione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Tim Burton

Alice, ora diciannovenne, torna nel mondo fantastico che aveva scoperto da bambina.

Espanol :

Proyección, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton

Alicia, ahora con 19 años, regresa al mundo fantástico que descubrió de niña.

