Informations pratiques

Biozat

Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation

Maison des Associations Biozat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Projection du film documentaire Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation de Thierry Martin-Douyat, à la Maison des Associations de Biozat. Un témoignage historique fort.

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Maison des Associations Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 34 60 85

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English :

Screening of the documentary film Allier and Saône-et-Loire: The Demarcation Line by Thierry Martin-Douyat, at the Maison des Associations in Biozat. A powerful historical account.

L’événement Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Biozat a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule