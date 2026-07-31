Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Biozat
dimanche 13 septembre 2026 · Biozat
Informations pratiques
Biozat
Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation
Maison des Associations Biozat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Projection du film documentaire Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation de Thierry Martin-Douyat, à la Maison des Associations de Biozat. Un témoignage historique fort.
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Maison des Associations Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 34 60 85
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English :
Screening of the documentary film Allier and Saône-et-Loire: The Demarcation Line by Thierry Martin-Douyat, at the Maison des Associations in Biozat. A powerful historical account.
L’événement Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Biozat a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule