Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation

Salle polyvalente Louchy-Montfand Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Projection du documentaire de Thierry Martin-Douyat sur la ligne de démarcation entre l’Allier et la Saône-et-Loire durant la Seconde Guerre mondiale. Un devoir de mémoire pour le 8 Mai.

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Salle polyvalente Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

Screening of Thierry Martin-Douyat’s documentary on the demarcation line between Allier and Saône-et-Loire during the Second World War. A duty to remember for May 8.

L’événement Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule