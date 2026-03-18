Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Louchy-Montfand
Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Louchy-Montfand vendredi 8 mai 2026.
Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation
Salle polyvalente Louchy-Montfand Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Projection du documentaire de Thierry Martin-Douyat sur la ligne de démarcation entre l’Allier et la Saône-et-Loire durant la Seconde Guerre mondiale. Un devoir de mémoire pour le 8 Mai.
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Salle polyvalente Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
Screening of Thierry Martin-Douyat’s documentary on the demarcation line between Allier and Saône-et-Loire during the Second World War. A duty to remember for May 8.
L’événement Projection Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule