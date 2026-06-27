Projection Angoulins fait son cinéma avenue du Commandant Lisiack Angoulins
samedi 22 août 2026 · avenue du Commandant Lisiack · Angoulins
Informations pratiques
Angoulins
Projection Angoulins fait son cinéma
avenue du Commandant Lisiack Parc municipal d’Angoulins Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Cette année, de nouveau, la municipalité vous propose une soirée cinéma plein air à partir de 18h30.
Venez profiter d’un moment convivial dans le parc municipal.
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avenue du Commandant Lisiack Parc municipal d’Angoulins Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr
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English :
Once again this year, the city is hosting an outdoor movie night starting at 6:30 p.m.
Come enjoy a fun evening in the city park.
L’événement Projection Angoulins fait son cinéma Angoulins a été mis à jour le 2026-06-27 par Nous La Rochelle
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