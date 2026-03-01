Projection Animus Femina

Cinéma d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 18:00:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Un film-documentaire d’Éliane de Latour.

Quatre dames de la faune nous entraînent dans une exploration des mondes sauvages à travers la réparation, la réflexion scientifique, l’art et le vivre-avec .

Projection organisée par le Parvis, la bibliothèque d’Arrens-Marsous, le Tiers Lieu d’Azun et le Parc national des Pyrénées, la projection sera suivie d’un débat avec des passionnées qui partageront leurs expériences auprès de la faune sauvage terrestre ou marine.

Durée du film 1h42

.

Cinéma d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

A documentary film by Éliane de Latour.

Four ladies of wildlife take us on an exploration of wild worlds through reparation, scientific reflection, art and living-with .

Organized by Parvis, the Arrens-Marsous library, the Tiers Lieu d’Azun and the Parc national des Pyrénées, the screening will be followed by a debate with enthusiasts who will share their experiences with wildlife on land and at sea.

Running time: 1h42

