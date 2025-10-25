Projection Anniversaire « Princesse Mononoké » Cinéma Le Renoir Biscarrosse

samedi 25 octobre 2025

Cinéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Projection exceptionnelle de Princesse Mononoké, chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki, pour les 40 ans du Studio Ghibli.

Fresque épique où la lutte entre esprits de la forêt et industrialisation interroge notre rapport au vivant.

Entre action et humour, laissez-vous emporter par l’animation foisonnante, la musique de Joe Hisaishi et personnages inoubliables (San, Ashitaka, Dame Eboshi).

L’occasion idéale de (re)découvrir ce classique culte sur grand écran et célébrer l’héritage du studio.

La soirée sera agrémentée de jeux-concours et cadeaux à gagner ! .

Cinéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76 animation@cine-bisca.fr

