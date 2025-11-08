Projection : Apolonia, Apolonia de Léa Glob Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Projection : Apolonia, Apolonia de Léa Glob Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 8 novembre 2025.

Apolonia, Apolonia, Léa Glob, 2022



Quand Léa Glob commence à filmer Apolonia Sokol,

la réalisatrice ne s’imagine sans doute pas que le portrait de cette jeune

peintre va se muer en une épopée intime et sinueuse présentant treize années de

la vie d’une artiste-femme, de la bohème à l’ascension. La peintre, la cinéaste

et la militante féministe Oksana Shachko, cofondatrice des Femen, s’était

réfugiée au Lavoir Moderne Parisien, théâtre bohème fondé par les parents

d’Apolonia en plein Barbès.

Dans le cadre d’une programmation Film du mois documentaire, Métamorphoses du travail

116 mn

En partenariat avec la plateforme Les yeux doc – Bibliothèque Publique d’information

Projection du film documentaire Apolonia, Apolonia, Léa Glob, 2022

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h30 à 17h45

gratuit

sur inscription auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T16:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T18:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T15:30:00+02:00_2025-11-08T17:45:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/