Projection : Apolonia, Apolonia de Léa Glob Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Quand Léa Glob commence à filmer Apolonia Sokol,
la réalisatrice ne s’imagine sans doute pas que le portrait de cette jeune
peintre va se muer en une épopée intime et sinueuse présentant treize années de
la vie d’une artiste-femme, de la bohème à l’ascension. La peintre, la cinéaste
et la militante féministe Oksana Shachko, cofondatrice des Femen, s’était
réfugiée au Lavoir Moderne Parisien, théâtre bohème fondé par les parents
d’Apolonia en plein Barbès.
Dans le cadre d’une programmation Film du mois documentaire, Métamorphoses du travail
116 mn
En partenariat avec la plateforme Les yeux doc – Bibliothèque Publique d’information
Projection du film documentaire Apolonia, Apolonia, Léa Glob, 2022
Le samedi 08 novembre 2025
de 15h30 à 17h45
gratuit
sur inscription auprès des bibliothécaires
Public adultes.
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/