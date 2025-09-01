Projection « Appelez-moi encore « le funi » » Cinéma Arrens-Marsous
Projection « Appelez-moi encore « le funi » » Cinéma Arrens-Marsous lundi 1 septembre 2025.
Projection « Appelez-moi encore « le funi » »
Cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 18:00:00
fin : 2025-09-01
Date(s) :
2025-09-01
L’association « Funi Toy » vous présente son film documentaire.
Réalisé par Laurence FLEURY. .
Cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
English :
The « Funi Toy » association presents its documentary film.
German :
Der Verein « Funi Toy » präsentiert Ihnen seinen Dokumentarfilm.
Italiano :
L’associazione « Funi Toy » presenta il suo film documentario.
Espanol :
La asociación « Funi Toy » presenta su película documental.
