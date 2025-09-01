Projection « Appelez-moi encore « le funi » » Cinéma Arrens-Marsous

Projection « Appelez-moi encore « le funi » » Cinéma Arrens-Marsous lundi 1 septembre 2025.

Projection « Appelez-moi encore « le funi » »

Cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 18:00:00

fin : 2025-09-01

Date(s) :

2025-09-01

L’association « Funi Toy » vous présente son film documentaire.

Réalisé par Laurence FLEURY. .

Cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

The « Funi Toy » association presents its documentary film.

German :

Der Verein « Funi Toy » präsentiert Ihnen seinen Dokumentarfilm.

Italiano :

L’associazione « Funi Toy » presenta il suo film documentario.

Espanol :

La asociación « Funi Toy » presenta su película documental.

L’événement Projection « Appelez-moi encore « le funi » » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-08-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65