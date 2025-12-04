Projection: appelez-moi encore Le Funi de Laurence Fleury Cinéma Le Palais Lourdes

Projection: appelez-moi encore Le Funi de Laurence Fleury

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-04 20:30:00

La Ville de Lourdes accueille l’association FuniToy au cinéma Le Palais pour la projection du film documentaire Appelez-moi encore Le Funi , réalisé par Laurence Fleury.

Cette soirée, placée sous le signe de la mémoire et du patrimoine local, invite le public à (re)découvrir l’histoire du funiculaire de l’Ayré à Barèges à travers des images et des témoignages passionnants. Soirée en présence de la réalisatrice.

Ouvert à tous

Participation libre.

Renseignements au 05 62 42 54 07

English :

The town of Lourdes welcomes the FuniToy association to Le Palais cinema for a screening of the documentary film Appelez-moi encore Le Funi , directed by Laurence Fleury.

This evening, dedicated to local memory and heritage, invites the public to (re)discover the history of the funicular railway from Ayré to Barèges through fascinating images and testimonials. The director will be present.

Open to all

Free admission.

Information: 05 62 42 54 07

German :

Die Stadt Lourdes empfängt den Verein FuniToy im Kino Le Palais zur Vorführung des Dokumentarfilms Nennen Sie mich noch einmal Le Funi , der von Laurence Fleury gedreht wurde.

Dieser Abend steht im Zeichen der Erinnerung und des lokalen Erbes und lädt das Publikum dazu ein, die Geschichte der Standseilbahn von Ayré nach Barèges anhand von spannenden Bildern und Zeugenaussagen (wieder) zu entdecken. Der Abend findet in Anwesenheit der Regisseurin statt.

Für alle offen

Freie Teilnahme.

Informationen unter 05 62 42 54 07

Italiano :

La città di Lourdes accoglie l’associazione FuniToy al cinema Le Palais per la proiezione del film documentario Appelez-moi encore Le Funi , diretto da Laurence Fleury.

Il tema della serata è la memoria e il patrimonio locale e il pubblico è invitato a (ri)scoprire la storia della funicolare da Ayré a Barèges attraverso immagini affascinanti e testimonianze personali. Sarà presente il regista.

Aperto a tutti

Ingresso libero.

Informazioni al numero 05 62 42 54 07

Espanol :

La ciudad de Lourdes acoge a la asociación FuniToy en el cine Le Palais para la proyección del documental Appelez-moi encore Le Funi , dirigido por Laurence Fleury.

El tema de la velada es la memoria y el patrimonio local, y se invita al público a (re)descubrir la historia del funicular de Ayré a Barèges a través de imágenes fascinantes y relatos personales. El director estará presente.

Abierto a todos

Entrada gratuita.

Información en el 05 62 42 54 07

