Projection Après quoi tu cours?

Rue du Faubourg Haut Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Film documentaire de Laurence Kirsch tourné pendant le Festival des Hospitaliers

Imaginez un village paisible, niché au coeur des Grands Causses, en Aveyron. Un village où, chaque année, la moitié des habitants se transforme en bénévoles. Leur mission ? Transformer le dernier week-end d’octobre en un festival de folie le Festival des Hospitaliers. Des coureurs débarquent de toute la France pour participer à ce trail légendaire, qui traverse des paysages à couper le souffle. Pour les habitants de Nant, c’est bien plus qu’une simple course. C’est une institution, une réunion de famille, un moment unique où les jeunes reviennent au bercail pour partager l’aventure. Mais c’est surtout un temps hors du temps, où les habitants fabriquent du commun au-delà des clivages.

Découvrir la bande annonce

(52 minutes d’aventure humaine et de paysages à couper le souffle)

La projection se fera en présence de la réalisatrice et de l’équipe du film

RDV à 18h30 au Domaine du Roc Nantais

Une soirée partagée avec

Arnaud Viala, Président du Département de l’Aveyron

Claire Combes, Directrice Régionale France 3 Occitanie

Christophe Laborie, Président de la CC Larzac et Vallées

Pascal Bonnet, Les Films du Sud

Philippe Viala, Président du Festival des Hospitaliers

Coproduit par Les Films du Sud et France TV. Avec le soutien du CNC. .

Rue du Faubourg Haut Nant 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Laurence Kirsch’s documentary film shot during the Festival des Hospitaliers

L’événement Projection Après quoi tu cours? Nant a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)