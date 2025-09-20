Projection « Architectures taafiennes » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Projection « Architectures taafiennes » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Projection « Architectures taafiennes » 20 et 21 septembre Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises vous proposent un diaporama légendé retraçant un tour d’horizon à travers l’iconographie du patrimoine immobilier des TAAF depuis les infrastructures historiques aux bases permanentes.

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises vous proposent un diaporama légendé retraçant un tour d’horizon à travers l’iconographie du patrimoine immobilier des TAAF depuis les…

© Archives Francis Armengaud