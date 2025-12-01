Projection As bestas La Maison des Arts Barbières
Projection As bestas La Maison des Arts Barbières vendredi 12 décembre 2025.
Projection As bestas
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Venez nombreux pour découvrir le film As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, projeté en VOST !
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com
English :
Come and discover Rodrigo Sorogoyen’s film As Bestas, screened in VOST!
German :
Kommen Sie zahlreich, um den Film As Bestas von Rodrigo Sorogoyen zu sehen, der in VOST gezeigt wird!
Italiano :
Venite tutti a vedere il film As Bestas di Rodrigo Sorogoyen, proiettato a VOST!
Espanol :
¡Venid todos a ver la película As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, proyectada en VOST!
