Projection « Assumer son fardeau » à Vendôme – Vendôme, 27 mai 2025 20:30, Vendôme.

Loir-et-Cher

Projection « Assumer son fardeau » à Vendôme 3 Allee le Yorktown Vendôme Loir-et-Cher

Début : Mardi 2025-05-27 20:30:00

Séance spéciale proposée avec l’équipe éducative du DITEP (dispositif intégré des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques) du collège de Saint-Amand-Longpré.

Projection « Assumer son fardeau » à Vendôme. Les jeunes ont planché durant trois lundis matin pour vous concocter un programme de courts métrages de leur choix, intitulé Assumer son fardeau.

Accompagnés par leur intervenant, Mallory Grolleau, ils ont sélectionné 5 courts métrages d’animation parmi un corpus de 10 films. Cette sélection sera projetée et présentée à Ciclic Animation par les jeunes programmeurs. Venez les encourager en assistant à cette séance ! A partir de 10 ans. Sur réservation par mail à resa-ciclicanimation@ciclic.fr .

3 Allee le Yorktown

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08 resa-ciclicanimation@ciclic.fr

English :

A special session with the educational team from the DITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique) school in Saint-Amand-Longpré.

German :

Eine Sondervorstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Bildungsteam des DITEP (integrierte Einrichtung der therapeutischen, erzieherischen und pädagogischen Institute) des Collège de Saint-Amand-Longpré angeboten wird.

Italiano :

Una sessione speciale organizzata con il team educativo del DITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique) della scuola secondaria di Saint-Amand-Longpré.

Espanol :

Sesión especial organizada con el equipo educativo del DITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique) en el instituto de Saint-Amand-Longpré.

