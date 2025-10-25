Projection au Ciné VOG Ciné-Débat Il était une fois le sommeil Cinéma VOG Bazas

Projection au Ciné VOG Ciné-Débat Il était une fois le sommeil

Cinéma VOG Bazas

samedi 25 octobre 2025.

Cinéma VOG 6 Cours du Maréchal Joffre Bazas Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

2025-10-25

Dans le cadre de ses actions en faveur de la parentalité et du programme Parenthèses, la Communauté de Communes du Bazadais organise un ciné-débat autour du sommeil des tout-petits, en partenariat avec le cinéma VOG de Bazas.

La projection du film Il était une fois le sommeil sera suivie d’un échange animé par Jacques Taillard, ingénieur de recherche en chronobiologie au CNRS.

L’occasion pour les parents et les professionnels de l’enfance de découvrir l’importance du sommeil dans le développement de l’enfant et d’échanger autour de leurs propres expériences et questionnements.

La séance est ouverte aux parents accompagnés de leur nourrisson (jusqu’à 7 mois). .

Cinéma VOG 6 Cours du Maréchal Joffre Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

