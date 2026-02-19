Projection au cinéma du film Victoire et le secret des terres de Meuse Cinéma Caroussel Verdun

Projection au cinéma du film Victoire et le secret des terres de Meuse

Cinéma Caroussel 4 Rue du 61ème Régiment d'Artillerie Verdun Meuse

Le film Victoire et le Secret des Terres de Meuse à l’affiche du cinéma Caroussel.

Synopsis

Victoire, jeune adulte parisienne en conflit avec son père, revient en vacances dans sa famille en Meuse pour renouer avec ses racines. Contre toute attente, elle va devoir découvrir le Secret des Terres de Meuse pour sauver la maison de sa grand-mère. Ce qu’elle trouvera changera sa vie pour toujours.Tout public

Cinéma Caroussel 4 Rue du 61ème Régiment d'Artillerie Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 02 74

English :

The film Victoire et le Secret des Terres de Meuse at the Caroussel cinema.

Synopsis:

Victoire, a young Parisian adult at odds with her father, returns on vacation to her family in the Meuse region to reconnect with her roots. Against all odds, she must discover the Secret des Terres de Meuse to save her grandmother’s house. What she finds will change her life forever.

