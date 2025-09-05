Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême Cinema le Select Coteaux-du-Blanzacais

Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême Cinema le Select Coteaux-du-Blanzacais vendredi 5 septembre 2025.

Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême

Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Dans le cadre du Festival Francophone d’Angoulême, le cinéma Le Select de Blanzac Porcheresse vous propose une projection du film primé par le Valois de l’acteur.

.

Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00

English : Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême

As part of the Angoulême Francophone Festival, the Le Select cinema in Blanzac Porcheresse is screening the actor’s Valois award-winning film.

German : Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême

Im Rahmen des frankophonen Festivals von Angoulême bietet das Kino Le Select in Blanzac Porcheresse eine Vorführung des mit dem Valois de l’acteur ausgezeichneten Films an.

Italiano : Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême

Nell’ambito del Festival Francophone d’Angoulême, il cinema Le Select di Blanzac Porcheresse proietta il film vincitore del premio Valois de l’acteur.

Espanol : Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême

En el marco del Festival Francófono de Angulema, el cine Le Select de Blanzac Porcheresse proyecta la película ganadora del premio Valois de l’acteur.

L’événement Projection au cinema Le Select Festival du Film Francophone d’Angoulême Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme du Sud Charente