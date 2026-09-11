Projection : au cœur des fromages AOP, La Cité du Lait, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · La Cité du Lait · Laval
Informations pratiques
Projection : au cœur des fromages AOP Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Prenez le temps d’une pause et plongez dans l’univers des fromages de terroir grâce à un film consacré aux différentes étapes de leur fabrication. Une immersion au plus près des hommes, des territoires et des traditions qui façonnent ces produits emblématiques.
Animation tout public en continu de 10h à 18h
La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90
Prenez le temps d’une pause et plongez dans l’univers des fromages de terroir grâce à un film consacré aux différentes étapes de leur fabrication. Une immersion au plus près des hommes, des et des en…
©Nicomphoto
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