Projection : au cœur des fromages AOP, La Cité du Lait, Laval

Informations pratiques

Projection : au cœur des fromages AOP Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prenez le temps d’une pause et plongez dans l’univers des fromages de terroir grâce à un film consacré aux différentes étapes de leur fabrication. Une immersion au plus près des hommes, des territoires et des traditions qui façonnent ces produits emblématiques.

Animation tout public en continu de 10h à 18h

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

Prenez le temps d’une pause et plongez dans l’univers des fromages de terroir grâce à un film consacré aux différentes étapes de leur fabrication. Une immersion au plus près des hommes, des et des en…

©Nicomphoto