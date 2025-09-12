Projection « Au coeur du Bélon » de Florian Stéphant et Erwann Babin Pass’Temps Malestroit

Projection « Au coeur du Bélon » de Florian Stéphant et Erwann Babin

Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne Malestroit Morbihan

Début : 2025-09-12 20:30:00

Mai 2023, Erwann et Florian décident de remonter la rivière du Bélon de son embouchure jusqu’à sa source en restant au plus près de la rivière, à la manière d’explorateurs qui suivraient un étroit corridor sauvage.

Très vite, la rivière n’est plus navigable. Ils abandonnent alors leur embarcation et s’enfoncent dans une jungle faite de ronces, d’orties et de carex le long de cette rivière en grande partie abandonnée.

Tout au long de cet inconfortable trajet, les deux aventuriers rencontrent des connaisseurs et usagers du Bélon qui leur parlent des spécificités de la rivière la riche biodiversité des marais, la maîtrise du cours d’eau au milieu des grands champs, le patrimoine oublié dont on devine encore les traces le long des berges.

Coproduction Tita B Production / France TV / France 3 Bretagne

Projection au Pass’temps

vendredi 12 septembre à 20h30

gratuit | sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 18 15

